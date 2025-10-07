DAX24.431 +0,2%Est505.641 +0,2%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,25 -0,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.694 +0,1%Euro1,1659 -0,5%Öl65,56 +0,1%Gold3.959 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht erholt -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- IBM, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

07.10.25 13:17 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.724,09 USD 17,79 USD 0,66%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.967,50 USD -17,00 USD -0,86%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,50 EUR 1,70 EUR 1,85%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,43 USD 0,03 USD 0,88%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.958,12 USD -2,97 USD -0,07%
News
Haferpreis
2,89 USD 0,01 USD 0,17%
News
Heizölpreis
59,70 USD 0,53 USD 0,89%
News
Holzpreis
613,50 USD -1,50 USD -0,24%
News
Kaffeepreis
3,76 USD -0,05 USD -1,35%
News
Kakaopreis
4.200,00 GBP -138,00 GBP -3,18%
News
Kohlepreis
91,10 USD -0,40 USD -0,44%
News
Kupferpreis
10.608,85 USD 71,40 USD 0,68%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD -0,01 USD -0,56%
News
Maispreis
4,22 USD 0,00 USD 0,00%
News
Mastrindpreis
3,63 USD 0,05 USD 1,53%
News
Milchpreis
17,01 USD -0,20 USD -1,16%
News
Naphthapreis (European)
542,58 USD 7,00 USD 1,31%
News
Nickelpreis
15.182,50 USD -45,00 USD -0,30%
News
Ölpreis (Brent)
65,53 USD 0,01 USD 0,02%
News
Ölpreis (WTI)
61,75 USD 0,03 USD 0,05%
News
Orangensaftpreis
2,25 USD -0,06 USD -2,41%
News
Palladiumpreis
1.324,50 USD 1,50 USD 0,11%
News
Palmölpreis
4.385,00 MYR -3,00 MYR -0,07%
News
Platinpreis
1.615,00 USD -14,50 USD -0,89%
News
Rapspreis
468,25 EUR 5,75 EUR 1,24%
News
Reispreis
11,00 USD 0,02 USD 0,14%
News
Silberpreis
48,42 USD -0,13 USD -0,27%
News
Sojabohnenmehlpreis
269,60 USD -1,30 USD -0,48%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD 0,00 USD 0,75%
News
Sojabohnenpreis
10,21 USD 0,03 USD 0,32%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,01 EUR -0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,75 EUR 1,25 EUR 0,67%
News
Zinkpreis
3.070,15 USD 13,15 USD 0,43%
News
Zinnpreis
36.724,00 USD 374,00 USD 1,03%
News
Zuckerpreis
0,17 USD -0,00 USD -1,31%
News

Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,01 Prozent auf 3.960,70 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (3.961,09 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,19 Prozent auf 48,46 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 48,55 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -0,92 Prozent auf 1.614,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.629,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,11 Prozent auf 1.324,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.323,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,47 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,02 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 61,73 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 61,69 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 2,89 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -1,30 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,81 US-Dollar.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -2,90 Prozent auf 4.212,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.333,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Maispreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,18 Prozent auf 4,23 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,34 Prozent auf 10,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,18 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Weizenpreis um 0,53 Prozent auf 188,50 Euro. Am Vortag notierte der Weizenpreis bei 187,75 Euro.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis -1,19 Prozent niedriger bei 0,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,17 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,94 Prozent auf 3,43 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Rapspreis. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 468,25 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 462,50 Euro lag.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,89 Prozent auf 59,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 59,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis