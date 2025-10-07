So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

Rohstoffe aktuell

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,01 Prozent auf 3.960,70 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (3.961,09 US-Dollar).

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,19 Prozent auf 48,46 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 48,55 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -0,92 Prozent auf 1.614,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.629,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,11 Prozent auf 1.324,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.323,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,47 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,02 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 61,73 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 61,69 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 2,89 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -1,30 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,81 US-Dollar.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -2,90 Prozent auf 4.212,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.333,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Maispreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,18 Prozent auf 4,23 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,34 Prozent auf 10,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,18 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Weizenpreis um 0,53 Prozent auf 188,50 Euro. Am Vortag notierte der Weizenpreis bei 187,75 Euro.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis -1,19 Prozent niedriger bei 0,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,17 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,94 Prozent auf 3,43 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Rapspreis. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 468,25 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 462,50 Euro lag.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,89 Prozent auf 59,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 59,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net