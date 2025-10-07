DAX24.334 -0,2%Est505.614 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,06 -2,0%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.851 -0,7%Euro1,1678 -0,3%Öl65,60 +0,1%Gold3.949 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, Advantest, AppLovin im Fokus
Top News
Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co.: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co.: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffpreise aktuell

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

07.10.25 10:13 Uhr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.724,09 USD 17,79 USD 0,66%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.967,50 USD -17,00 USD -0,86%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,50 EUR 1,70 EUR 1,85%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,39 USD -0,01 USD -0,29%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.949,50 USD -11,59 USD -0,29%
News
Haferpreis
2,89 USD 0,01 USD 0,17%
News
Heizölpreis
59,70 USD 0,53 USD 0,89%
News
Holzpreis
613,50 USD -1,50 USD -0,24%
News
Kaffeepreis
3,81 USD -0,07 USD -1,78%
News
Kakaopreis
4.338,00 GBP 39,00 GBP 0,91%
News
Kohlepreis
91,50 USD -0,20 USD -0,22%
News
Kupferpreis
10.608,85 USD 71,40 USD 0,68%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD -0,01 USD -0,56%
News
Maispreis
4,22 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,63 USD 0,05 USD 1,53%
News
Milchpreis
17,01 USD -0,20 USD -1,16%
News
Naphthapreis (European)
542,58 USD 7,00 USD 1,31%
News
Nickelpreis
15.182,50 USD -45,00 USD -0,30%
News
Ölpreis (Brent)
65,68 USD 0,16 USD 0,24%
News
Ölpreis (WTI)
61,81 USD 0,09 USD 0,15%
News
Orangensaftpreis
2,25 USD -0,06 USD -2,41%
News
Palladiumpreis
1.320,00 USD -3,00 USD -0,23%
News
Palmölpreis
4.385,00 MYR -3,00 MYR -0,07%
News
Platinpreis
1.604,50 USD -25,00 USD -1,53%
News
Rapspreis
462,50 EUR 4,75 EUR 1,04%
News
Reispreis
11,00 USD 0,02 USD 0,14%
News
Silberpreis
48,05 USD -0,50 USD -1,03%
News
Sojabohnenmehlpreis
269,60 USD -1,30 USD -0,48%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD 0,00 USD 0,75%
News
Sojabohnenpreis
10,19 USD 0,02 USD 0,17%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,01 EUR -0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
187,50 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
3.070,15 USD 13,15 USD 0,43%
News
Zinnpreis
36.724,00 USD 374,00 USD 1,03%
News
Zuckerpreis
0,17 USD 0,00 USD 0,24%
News

Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,42 Prozent auf 3.944,40 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 3.961,09 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,11 Prozent auf 48,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 48,55 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,32 Prozent auf 1.608,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.629,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Palladiumpreis um -0,26 Prozent auf 1.319,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.323,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,09 Prozent auf 65,46 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 65,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,15 Prozent auf 61,81 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 61,69 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 09:24 Uhr steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 2,89 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,18 Prozent stärker bei 4,23 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,17 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,12 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,21 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,36 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 0,89 Prozent auf 59,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 59,17 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis