Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,42 Prozent auf 3.944,40 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 3.961,09 US-Dollar gelegen hatte.
Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,11 Prozent auf 48,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 48,55 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,32 Prozent auf 1.608,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.629,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Palladiumpreis um -0,26 Prozent auf 1.319,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.323,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,09 Prozent auf 65,46 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 65,47 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,15 Prozent auf 61,81 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 61,69 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 09:24 Uhr steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 2,89 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,18 Prozent stärker bei 4,23 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,22 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,17 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,18 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,12 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.
Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,21 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,36 US-Dollar.
Daneben wertet der Heizölpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 0,89 Prozent auf 59,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 59,17 US-Dollar stand.
