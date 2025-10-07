DAX24.433 +0,2%Est505.635 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,15 -1,5%Nas22.967 +0,1%Bitcoin106.586 ±0,0%Euro1,1662 -0,4%Öl65,26 -0,4%Gold3.973 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Dell: Erhöhung des Ausblicks auf ein jährliches 15%iges EPS-Wachstum. Enormer Hunger nach KI-Infrastruktur! Dell: Erhöhung des Ausblicks auf ein jährliches 15%iges EPS-Wachstum. Enormer Hunger nach KI-Infrastruktur!
EnBW-Aktie steigt - Bau eines in Deutschland einmaligen Wasserspeichers beginnt EnBW-Aktie steigt - Bau eines in Deutschland einmaligen Wasserspeichers beginnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Unterirdisch

EnBW-Aktie steigt - Bau eines in Deutschland einmaligen Wasserspeichers beginnt

07.10.25 15:14 Uhr
EnBW-Aktie legt zu: Bau eines einzigartigen Wasserspeichers im Berg startet | finanzen.net

Ein deutschlandweit einmaliger unterirdischer Wasserspeicher für das Pumpspeicherkraftwerk Forbach (Landkreis Rastatt) nimmt Formen an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EnBW
67,60 EUR -0,20 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die neue Anlage soll nach dem Willen des Energiekonzerns EnBW im Herbst 2027 in Betrieb gehen. Ein Kernelement dabei ist ein Tunnelsystem im Berg, ein sogenannter Kavernenwasserspeicher. Dieser soll das Speichervolumen auf rund 400.000 Kubikmeter nahezu verdoppeln.

Wer­bung

Wie Pumpspeicherkraftwerke funktionieren

Bei diesem Kraftwerktyp wird Wasser aus einem Oberbecken durch Rohre über teils mehrere Hundert Meter Höhenunterschied zu einem Unterbecken geleitet - vorbei an einer Turbine. Diese treibt einen Generator an, der Strom erzeugt.

Ist zu viel Energie im Netz, etwa bei einer Starkwindphase oder durch hohe Einspeisungen aus Photovoltaik-Anlagen, wird das Wasser wieder in das obere Speicherbecken gepumpt. Gerade mit Blick auf die Energiewende hin zu mehr Erneuerbaren sind Pumpspeicherkraftwerke eine wichtige Technologie.

Anderthalb Jahre Sprengarbeiten

Die neue Anlage in Forbach soll einen Turbinenbetrieb von bis zu acht Stunden ermöglichen. EnBW vergleicht die Speicherkapazität pro Zyklus (rund 456 Megawattstunden) mit jener von 50.000 haushaltsüblichen Batteriespeichern.

Wer­bung

Das gesamte Tunnelsystem erstreckt sich den Angaben nach auf etwa sechs Kilometer. Aktuell seien rund 98 Prozent ausgeschachtet, teilte eine Sprecherin mit. Die Sprengarbeiten hätten rund 18 Monate gedauert. "Bis Weihnachten werden die unterirdischen Hohlräume fertiggestellt sein." Dann werde das Kraftwerksgebäude gebaut - ebenfalls im Berg gelegen. Aus- und Umbau des Kraftwerks kosten nach Angaben des Unternehmens etwa 280 Millionen Euro.

Die EnBW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent fester bei 69,80 Euro.

/kre/DP/zb

FORBACH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EnBW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EnBW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: EnBW

Nachrichten zu EnBW

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EnBW

DatumRatingAnalyst
08.12.2010EnBW holdSociété Générale Group S.A. (SG)
14.09.2010EnBW Energie Baden-Württemberg holdSociété Générale Group S.A. (SG)
01.07.2010EnBW "hold"Société Générale Group S.A. (SG)
21.04.2010EnBW "hold"Société Générale Group S.A. (SG)
17.09.2009EnBW buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
17.09.2009EnBW buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
08.12.2010EnBW holdSociété Générale Group S.A. (SG)
14.09.2010EnBW Energie Baden-Württemberg holdSociété Générale Group S.A. (SG)
01.07.2010EnBW "hold"Société Générale Group S.A. (SG)
21.04.2010EnBW "hold"Société Générale Group S.A. (SG)
31.07.2009EnBW holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EnBW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen