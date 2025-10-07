Sabadell-Aktionär Zurich Insurance lehnt Andienung an BBVA ab - Aktien uneins
Die Zurich Insurance Group hat nicht die Absicht, ihre Anteile an der spanischen Bank Sabadell im Rahmen des Übernahmeangebots der Großbank BBVA anzudienen.
"Das aktuelle Angebot stellt für die Aktionäre von Sabadell keine attraktive Option dar, die über die eigenständigen Aussichten des Unternehmens hinausgeht", erklärte ein Sprecher des Schweizer Versicherungskonzerns am Dienstag.
Zurich Insurance hält einen Anteil von 4,95 Prozent an Sabadell und ist damit nach Blackrock der zweitgrößte Aktionär der Bank, wie aus Daten von LSEG Workspace hervorgeht. Die Unternehmen unterhalten eine langjährige Versicherungspartnerschaft in Spanien.
Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) strebt seit Mai vergangenen Jahres eine Übernahmevereinbarung mit Sabadell an und möchte bis zum Ende der Annahmefrist am Freitag mindestens 50 Prozent der Stimmrechte erwerben. Sichert sich die Großbank eine Beteiligung zwischen 30 und 50 Prozent und verzichtet auf die Mindestschwelle von 50 Prozent, kann sie entscheiden, ein zweites Angebot für die restlichen Aktien in bar zu unterbreiten oder sich zurückzuziehen.
Die Sabadell-Aktie notiert in Madrid zeitweise 0,06 Prozent tiefer bei 3,305 Euro, während BBVA-Titel 0,03 Prozent auf 16,18 Euro steigen.
