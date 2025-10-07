Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,82 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
578,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
578,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,10%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
