Zurich Insurance Aktie

619,60 EUR +2,40 EUR +0,39 %
STU
578,40 CHF +3,60 CHF +0,63 %
SWX
Marktkap. 87,82 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Zurich Insurance AG (Zürich)
619,60 EUR 2,40 EUR 0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
578,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
578,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,10%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

