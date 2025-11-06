DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Auf Wachstumskurs

Zurich-Aktie dennoch im Minus: Versicherer legt in Schaden- und Lebensversicherung zu

06.11.25 09:33 Uhr
Zurich-Aktie dennoch in Rot: Schweizer Versicherer wächst weiter | finanzen.net

Der Schweizer Versicherer Zurich bleibt auf Wachstumskurs.

In den ersten neun Monaten hat der Konzern in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) weiter zugelegt und in der Lebensversicherung mehr Neugeschäft verbucht als noch in der Vorjahresperiode.

Wer­bung

Von Januar bis September sind die Bruttoprämien in der P&C-Sparte um 8 Prozent auf 38,9 Milliarden US-Dollar angestiegen, wie Zurich am Donnerstag mitteilte. Der Versicherungsumsatz nahm im Berichtszeitraum ebenfalls um 8 Prozent auf 35,8 Milliarden zu.

In der Lebensversicherung steht im Neunmonatsbericht das Neugeschäft im Fokus: Dabei lag der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft mit 14,7 Milliarden Dollar um 16 Prozent über Vorjahr.

Der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, ist in den ersten neun Monaten ebenfalls gewachsen. Die Prämieneinnahmen stiegen um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar.

Wer­bung

Mit den vorgelegten Zahlen hat Zurich die Erwartungen der Analysten bei der P&C-Sparte übertroffen. Diese hatten im Vorfeld einen Versicherungsumsatz in Höhe von 37,7 Milliarden Dollar erwartet. Die Leben-Neugeschäftsprämien hatten sie mit 15,0 Milliarden etwas höher erwartet. Angaben zu den Gewinnzahlen gibt der Konzern zu den ersten neun Monaten keine ab.

Derweil blieben die Schäden aus Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das sei auf eine Kombination aus weniger Ereignissen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 und einer differenzierten Risikoselektion zurückzuführen, schreibt Zurich.

Die Zurich-Aktie verliert an der SIX zeitweise 2,33 Prozent auf 554,40 Franken

/tp/gab/AWP/zb

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

