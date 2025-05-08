DAX23.941 +0,1%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,49 +0,6%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde? DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde?
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich verdient im ersten Halbjahr trotz Kalifornien-Bränden mehr

07.08.25 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
581,40 CHF 3,00 CHF 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich (Zurich Insurance) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz höherer Katastrophenschäden leicht gesteigert. Der Überschuss stieg um ein Prozent auf knapp 3,1 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis wuchs um 6 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar und erreichte damit einen Rekordwert. Damit verfehlte die Zurich die Erwartungen von Analysten beim Gewinn knapp. Das Betriebsergebnis fiel hingegen höher aus als erwartet.

Wer­bung

Im Schaden- und Unfallgeschäft lasteten die schweren Waldbrände in Kalifornien vom Januar auf dem Ergebnis. Der Versicherer rechnet mit einer Belastung von rund 200 Millionen Dollar. Trotzdem zehrten Schäden, Verwaltung und Vertrieb im ersten Halbjahr einen geringeren Anteil der Einnahmen auf: Der Schaden-Kosten-Satz sank um 1,2 Prozentpunkte auf 92,4 Prozent.

Preiserhöhungen bei den Kunden hätten diese Entwicklung gestützt, erklärte Konzernchef Mario Greco. Die Lebensversicherung habe zudem von einer guten Nachfrage profitiert.

An seinen für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält Greco fest. So soll der Gewinn je Aktie im jährlichen Durchschnitt um mehr als 9 Prozent steigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen./mk/rw/AWP/stw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
15.07.2025Zurich Insurance SellUBS AG
14.07.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Zurich Insurance SellUBS AG
07.07.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.07.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.04.2025Zurich Insurance OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
12.06.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
06.06.2025Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
12.05.2025Zurich Insurance NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.07.2025Zurich Insurance SellUBS AG
14.07.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Zurich Insurance SellUBS AG
02.07.2025Zurich Insurance SellGoldman Sachs Group Inc.
16.05.2025Zurich Insurance SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen