Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,01 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 585 auf 580 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Equal Weight
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
580,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
577,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,49%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
577,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
542,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
