Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,49 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zurich von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 655 auf 505 Franken je Aktie gesenkt. Der Versicherer habe ein insgesamt solides Halbjahresergebnis ausgewiesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach der Zahlenvorlage. Durch den aufkommenden Preisdruck im besonders wichtigen Firmenkundengeschäft trübten sich die Aussichten aber ein. Die Zurich-Aktie sei im Vergleich mit der Konkurrenz und auch im historischen Vergleich hoch bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Verkaufen
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
574,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
574,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
541,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
