DAX 24.163 -0,1%ESt50 5.348 +0,3%Top 10 Crypto 15,82 +0,0%Dow 44.166 +0,5%Nas 21.423 +0,9%Bitcoin 99.704 -0,9%Euro 1,1655 -0,1%Öl 66,77 +0,5%Gold 3.400 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
Top News
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
619,60 EUR +3,80 EUR +0,62 %
STU
574,00 CHF -3,80 CHF -0,66 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 87,49 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

DZ BANK

Zurich Insurance Verkaufen

18:06 Uhr
Zurich Insurance Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
619,60 EUR 3,80 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zurich von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 655 auf 505 Franken je Aktie gesenkt. Der Versicherer habe ein insgesamt solides Halbjahresergebnis ausgewiesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach der Zahlenvorlage. Durch den aufkommenden Preisdruck im besonders wichtigen Firmenkundengeschäft trübten sich die Aussichten aber ein. Die Zurich-Aktie sei im Vergleich mit der Konkurrenz und auch im historischen Vergleich hoch bewertet./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Verkaufen

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
574,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
574,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
541,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

18:06 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
07.08.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
16.07.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
15.07.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
14.07.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' - Ziel bleibt 2000 Pence
finanzen.net FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags stärker
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
MotleyFool 1 Reason to Watch Diageo Stock in 2025
Zacks Diageo FY25 Earnings & Sales Fall Y/Y on Soft Volume, FY26 View Bleak
PR Newswire 21SEEDS Infused Tequila Unveils Unapologetic New Campaign and Brand Platform "Flavor, For Real"
RTE.ie Diageo sees flat 2026 sales, warns of $200m tariff impact
Zacks Diageo to Report FY25 Results: What Surprise Awaits Investors?
PR Newswire I.W. Harper Unveils A Rare 34-Year-Old Kentucky Straight Bourbon Whiskey in Partnership with Award Winning Actor Colman Domingo
PR Newswire GUINNESS AND VAN LEEUWEN CHURN OUT THE ULTIMATE LOVELY DAY ICE CREAM COLLAB
Financial Times Crew told Diageo chair her role as CEO was untenable days before exit
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen