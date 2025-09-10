Börse Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen

SLI im Fokus

Der SLI gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,62 Prozent auf 2.020,86 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,477 Prozent auf 2.017,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2.008,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.012,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.020,89 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,436 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.979,42 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 2.014,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, stand der SLI bei 1.935,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,17 Prozent nach oben. Bei 2.146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 3,38 Prozent auf 69,68 CHF), ams-OSRAM (+ 2,96 Prozent auf 10,09 CHF), Swatch (I) (+ 2,26 Prozent auf 149,10 CHF), Temenos (+ 2,17 Prozent auf 63,45 CHF) und VAT (+ 1,50 Prozent auf 291,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-1,20 Prozent auf 62,44 CHF), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 571,20 CHF), Swiss Life (-0,07 Prozent auf 833,60 CHF), Nestlé (+ 0,07 Prozent auf 73,61 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 587,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.618.320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,795 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net