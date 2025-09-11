DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,36 -0,4%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch 10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus

aktualisiert 11.09.25 08:00 Uhr

Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien. Boeing einigt sich mit Gewerkschaft. Kering verschiebt Option zur Übernahme von Valentino. BVB: Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck. Frankfurter Flughafen verzeichnet im August Passagierplus. Iberdrola kauft Previ-Beteiligung an Neoenergia für Milliardenbetrag.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird mit weiteren kleinen Abschlägen erwartet.

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,19 Prozent nach auf 23.588 Punkte.
Der TecDAX tendiert im vorbörslichen Geschäft ebenfalls etwas tiefer.

Anleger hielten sich tendenziell zurück nachdem über polnischem Staatsgebiet Drohnen abgeschossen wurden, was zu politischen Spannungen geführt hat. Nach Angaben der polnischen Regierung stammen die Drohnen aus Russland.

Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst an die Verluste vom Vortag anknüpfen. Damit würde er weiter unter seine 100-Tage-Linie rutschen, die aktuell bei 23.817 Punkten liegt und als wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Schon am Mittwoch hatte der Index um diese Marke geschwankt.

Im Fokus stehen nun die US-Inflationsdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie könnten maßgeblich beeinflussen, wie deutlich die Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfallen wird. Von der Europäischen Zentralbank wird dagegen am Donnerstag kein neuer Zinsschritt erwartet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Börse in Tokio auf Allzeithoch - Rekorde an der Wall Street beflügeln
NikkeiBoeingRENK, Rheinmetall & HENSOLDTKlarnaOracleNebiusApple

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

10.09.25DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
09.09.25DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
08.09.25DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
05.09.25Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
04.09.25DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten