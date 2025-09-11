DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird mit weiteren kleinen Abschlägen erwartet. Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,19 Prozent nach auf 23.588 Punkte.

Der TecDAX tendiert im vorbörslichen Geschäft ebenfalls etwas tiefer. Anleger hielten sich tendenziell zurück nachdem über polnischem Staatsgebiet Drohnen abgeschossen wurden, was zu politischen Spannungen geführt hat. Nach Angaben der polnischen Regierung stammen die Drohnen aus Russland. Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst an die Verluste vom Vortag anknüpfen. Damit würde er weiter unter seine 100-Tage-Linie rutschen, die aktuell bei 23.817 Punkten liegt und als wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Schon am Mittwoch hatte der Index um diese Marke geschwankt. Im Fokus stehen nun die US-Inflationsdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie könnten maßgeblich beeinflussen, wie deutlich die Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfallen wird. Von der Europäischen Zentralbank wird dagegen am Donnerstag kein neuer Zinsschritt erwartet.





Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag zurückhaltend erwartet. Der EURO STOXX 50 präsentiert sich vorbörslich verhalten Die Aussicht auf eine bevorstehende Zinssenkung in den USA, die den Rückgang der Beschäftigung abfedern soll, verleiht den Kursen nur geringen Halt. An den Börsen wird zum Auftakt mit Zurückhaltung gerechnet. Im Fokus stehen am frühen Nachmittag die wichtigsten Termine der Woche: die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank sowie die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Von der EZB wird ein unveränderter Leitzins erwartet. Entscheidend für die Märkte dürften daher vor allem die begleitenden Aussagen sein - insbesondere zu den inflationsfördernden Effekten der jüngst verhängten US-Zölle. Mit den US-Verbraucherpreisen (CPI), die am Nachmittag veröffentlicht werden, vervollständigt sich das Inflationsbild in den Vereinigten Staaten. Im Vorfeld der Fed-Sitzung in der kommenden Woche gilt nach den überraschend schwachen US-Erzeugerpreisen (PPI) vom Vortag eine Zinssenkung um 25 Basispunkte als nahezu sicher. Zahlreiche Strategen mahnen jedoch zur Vorsicht: Von einem umfassenden Zinssenkungszyklus, wie ihn die US-Anleihemärkte bereits einpreisen, könne noch keine Rede sein.





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,48 Prozent bei 45.491,10 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen ein leichtes Plus von 0,03 Prozent auf 21.886,06 Punkte in den Feierabend retten. Nach der Veröffentlichung aktueller US-Preisdaten zeigte sich der Handel an der Wall Street uneinheitlich. Technologiewerte mit Fokus auf künstliche Intelligenz (KI) profitierten zeitweise etwas von einem Kurssprung bei Oracle. In den USA hat sich der Preisanstieg auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. Die Herstellerpreise lagen im Jahresvergleich 2,6 Prozent höher, während Ökonomen mit 3,3 Prozent gerechnet hatten. Auch die Kernrate - ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise - fiel überraschend deutlich auf 2,8 Prozent, prognostiziert waren 3,5 Prozent. Die Entwicklung der Erzeugerpreise gilt als Vorbote für die Verbraucherpreise, die am Donnerstag veröffentlicht werden und eine wichtige Grundlage für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed darstellen.




