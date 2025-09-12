DAX23.673 +0,2%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.060 -0,3%Euro1,1722 +0,2%Öl66,27 -2,0%Gold3.627 -0,4%
Teuerung

US-Verbraucherpreise steigen im August

11.09.25 14:52 Uhr
Inflation in den USA: Verbraucherpreise steigen im August | finanzen.net

Die US-Verbraucherpreise sind im August gegenüber dem Vormonat etwas stärker als erwartet gestiegen.

Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber Juli um 0,4 Prozent und lagen um 2,9 (Juli: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,3 und 2,9 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Nahrungsmittel) stiegen wie von Volkswirten erwartet um 0,3 und 3,1 (3,1) Prozent.

DJG/DJN/hab/mgo

DOW JONES

