DAX23.707 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto15,91 +0,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin96.805 -0,6%Euro1,1722 +0,2%Öl66,45 -1,7%Gold3.625 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- RENK, Opendoor, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunktur

US-Arbeitslosenhilfe: Erstanträge auf höchstem Stand seit 2021

11.09.25 14:47 Uhr
US-Arbeitslosenanträge steigen auf höchsten Stand seit 2021 | finanzen.net

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. September entgegen den Erwartungen zugelegt.

Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 27.000 auf 263.000 und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2021, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 235.000 vorhergesagt.

Wer­bung

Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 236.000 von ursprünglich 237.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 9.750 auf 240.500. In der Woche zum 30. August erhielten unverändert 1,939 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung.

DJG/DJN/mgo/kla

DOW JONES

Bildquellen: eabff / Shutterstock.com, Brian A Jackson / Shutterstock.com