Trotz hoher Inflation

Türkische Notenbank senkt Leitzins überraschend stark

11.09.25 14:04 Uhr
Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins trotz einer hohen Inflation unerwartet deutlich gelockert.

Der Leitzins werde um 2,5 Prozentpunkte auf 40,5 Prozent gesenkt, teilte die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Ankara mit. Volkswirte hatten mit einer Senkung gerechnet, aber nur um 2,0 Prozentpunkte.

Es ist die zweite Senkung, nachdem die türkische Notenbank den Leitzins im April angehoben hatte. Zuvor hatte die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu Kursturbulenzen an den türkischen Finanzmärkten ausgelöst.

Die Notenbank senkte den Leitzins, obwohl die Inflation in der Türkei nach wie vor hoch ist. Zuletzt hatte sich die Teuerung allerdings etwas abgeschwächt. Im August fiel die Inflationsrate leicht von zuvor 33,5 Prozent auf 33,0 Prozent.

"Der Inflationstrend verlangsamte sich im August", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Allerdings würden unter anderem die Preise für Lebensmittel weiterhin Aufwärtsdruck auf die Inflation ausüben. Generell sehen die türkischen Währungshüter Risiken für den Prozess einer weiter sinkenden Teuerung.

Für die türkische Notenbank dürfte es nach Einschätzung des Devisenexperten Tatha Ghose von der Commerzbank schwierig sein, auf Zinssenkungen zu verzichten. Vielmehr dürften die Zinsen trotz einer starken Teuerung weiter sinken. Daher sei weiter mit einer Abwertung der türkischen Lira zu rechnen.

Am Devisenmarkt hat sich der Kursverfall der türkischen Währung nach der Zinsentscheidung am Donnerstag fortgesetzt. Seit Beginn des Jahres geht es mit dem Kurs der Lira tendenziell nach unten. Für einen Dollar wurden zuletzt etwa 41,3 Lira gezahlt. Für einen Euro müssen mittlerweile mehr als 48 Lira gezahlt werden.

/jkr/jsl/men

ANKARA (dpa-AFX)

Bildquellen: Bojan Pavlukovic / Shutterstock.com, Alexander Tihonov / Shutterstock.com