Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Bitcoin steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen Bitcoin steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
Nach Kontroverse

NVIDIA-Aktie in Grün: Millionen-Investition in Quantencomputing-Startup QuEra

11.09.25 11:56 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie höher: Neuer Investment-Coup im Quantencomputing | finanzen.net

Der Chipdesiger NVIDIA zeigt einen wachsenden Appetit an Startups aus dem Bereich Quantencomputing und investiert eine hohe Millionensumme in QuEra.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,84 EUR 0,16 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA zeigt Interesse an Quanteninformatik
• Investition in Startup QuEra
• CEO Jensen Huang inzwischen optimistisch zu Quantencomputing

Quantencomputer arbeiten auf subatomarer Ebene und zielten darauf ab, Probleme zu lösen, die für die heutigen klassischen Computer zu komplex sind. Auch der KI-Highflyer NVIDIA setzt große Hoffnungen in diese Technologie und hat erklärt, dass er davon ausgeht, dass Quantencomputer Supercomputer unterstützen werden, die seine fortschrittlichen Chips verwenden.

NVIDIA investiert in Quantencomputing

Am Dienstag hat QuEra Computing, ein Entwickler von fortschrittlichen Neutralatom-Quantencomputern, eine Investition von NVIDIAs Risikokapitalarm NVentures bekanntgegeben, welche die im Februar angekündigte Serie-B-Runde von 230 Millionen US-Dollar erweitert.

Man werde auch weiterhin mit NVIDIA an Go-to-Market-Initiativen zusammenarbeiten, die auf Hochleistungsrechenzentren weltweit abzielen und die Neutral-Atom-Systeme von QuEra mit der beschleunigten Recheninfrastruktur und dem Software-Stack von NVIDIA integrieren, hieß es in der Pressemitteilung von QuEra.

"Wir arbeiten bereits mit NVIDIA zusammen, indem wir unsere skalierbare Neutral-Atom-Architektur mit dem Accelerated-Computing-Stack von NVIDIA kombinieren, um die Entwicklung nützlicher, fehlertoleranter Quantencomputer zu beschleunigen. Die Entscheidung, in uns zu investieren, vertieft unsere Zusammenarbeit und unterstreicht unsere gemeinsame Überzeugung, dass hybride klassische Quantensysteme den Kunden früher als erwartet einen bedeutenden Mehrwert bieten werden", kommentierte Andy Ory, CEO von QuEra Computing, diese Investition.

NVIDIA-CEO Huang korrigiert Aussagen zu Quantencomputing

Die Investitionen von NVIDIA in Quanten-Startups ist umso bemerkenswerter da Unternehmens-Chef Jensen Huang zu Beginn dieses Jahres eine heftige Kontroverse ausgelöst hatte. Auf der CES-Konferenz im Januar warnte Huang, dass Quanteninformatik erst in 15 bis 30 Jahren von großem Nutzen sein wird. Auf der NVIDIA GTC-Konferenz im März ruderte er jedoch zurück und äußerte sich optimistisch zu den Aussichten des Quantencomputers.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete NVIDIA-Aktie legt vorbörslich zeitweise 0,12 Prozent auf 177,55 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

