Zahlreiche Aufträge

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT aber schwächer: RENK baut Produktion für steigende Nachfrage um

11.09.25 09:20 Uhr
Der Panzergetriebehersteller RENK organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
70,24 EUR 0,45 EUR 0,64%
Zur Eröffnung des neuen modularen Produktionskonzeptes im Augsburger Stammwerk wird am Donnerstag (10.00 Uhr) auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

RENK habe die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie umgestellt, erläuterte ein Unternehmenssprecher das Konzept. Vorstandschef Alexander Sagel hatte angekündigt, dass durch die neue Produktion die Kapazität von früher einigen Hundert Getrieben pro Jahr auf mehr als Tausend steigen werde.

Hersteller hat Milliardenaufträge vorliegen

Das Rüstungsunternehmen stellt Getriebe für militärische Ketten- und Radfahrzeuge sowie für Schiffe und für die Energieproduktion her. RENK hat rund 4.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehörte früher einmal zum VW-Konzern. Der Finanzinvestor Triton brachte RENK Anfang 2024 an die Börse.

Für 2025 rechnet RENK mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 210 bis 235 Millionen Euro. Mitte des Jahres meldete RENK einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro - etwa eine Milliarde mehr als zum Jahresende 2024. Das Unternehmen berichtete von einer "unvermindert hohen Nachfrage nach militärischen Anwendungen".

Am Donnerstag verlieren die Papiere von RENK via XETRA zeitweise 0,25 Prozent auf 69,06 Euro, während Rheinmetall-Aktien 0,60 Prozent verlieren auf 1.826,50 Euro und HENSOLDT-Titel 0,27 Prozent auf 92,05 Euro.

AUGSBURG (dpa-AFX)

