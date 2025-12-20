So viel Verlust wäre bei einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Gewinn oder Verlust?

Bei einer frühen Investition in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46,84 USD. Bei einem ICP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,135 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 19.12.2025 auf 2,946 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,289 USD wert. Das entspricht einem Minus von 93,71 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2025 bei 12,32 USD.

Redaktion finanzen.net