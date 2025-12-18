DAX24.022 +0,3%Est505.703 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 +3,8%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.843 +2,1%Euro1,1734 -0,1%Öl59,95 -1,2%Gold4.322 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
D-Wave-Aktie schwankt stark: Nach Rally folgt Rücksetzer - wie geht es jetzt weiter? D-Wave-Aktie schwankt stark: Nach Rally folgt Rücksetzer - wie geht es jetzt weiter?
Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Britische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - Knappe Entscheidung

18.12.25 14:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

Wer­bung

Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für unveränderte Zinsen aus. Bei der letzten Entscheidung gab es noch eine knappe Mehrheit gegen eine Zinsentscheidung. Notenbankchef Andrew Bailey wechselte die Seite.

Die Notenbank geht nun davon aus, dass die Inflation im nächsten Frühjahr näher an ihr Ziel von zwei Prozent heranrücken wird. Im November war die Jahresinflationsrate von 3,6 Prozent im Vormonat auf 3,2 Prozent gefallen. Der Rückgang war unerwartet deutlich ausgefallen. Die Inflation liegt aber weiterhin über dem Inflationsziel von zwei Prozent. In der Presseerklärung hielt die Notenbank an ihrer Formulierung fest, dass der Leitzins wahrscheinlich auf einem graduellen Abwärtspfad bleiben werde. Allerdings dürfte die Entscheidung über eine weitere Lockerung immer schwieriger zu treffen sein.

Das britische Pfund legte nach der Zinsentscheidung zu Euro und Dollar zu. Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW machte die knappe Zinsentscheidung dafür verantwortlich. "Dessen ungeachtet halten wir an unserer Prognose fest, dass die Bank of England ihren Zinssenkungskurs im nächsten Jahr fortsetzen wird - wenngleich mit einem gemäßigteren Tempo", heißt es in einem Kommentar.

Wer­bung

Zuletzt hatte sie auf ihrer Sitzung im August die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert. Im September und November veränderte sie ihre Zinsen nicht./jsl/jha/