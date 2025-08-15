Trotz Umsatzwarnung

Die Aktie des digitalen Immobilienmarktplatzes Opendoor Technologies springt deutlich nach oben, angetrieben durch Spekulationen über bevorstehende US-Zinssenkungen.

• Meme-Aktie Opendoor springt kräftig nach oben

• Kurstreiber sind Fed-Zinssenkungshoffnungen

• Warnsignal: Unternehmen prognostiziert Umsatzrückgang

Die an der NASDAQ gelistete Aktie von Opendoor Technologies verzeichnet vorbörslich zeitweise einen spektakulären Kurssprung von 30,38 Prozent auf 7,64 US-Dollar. Innerhalb eines Monats konnte der Anteilschein zuletzt sogar um 92,76 Prozent zulegen.

Dieser Anstieg erfolgte im Kontext einer breiteren Tech-Rallye, wobei Opendoor besonders profitierte. Wie AOL berichtet, waren Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell beim Jackson Hole Symposium der Hauptauslöser, die Hoffnungen auf bevorstehende Zinssenkungen der US-Notenbank schürten. Da das Geschäftsmodell von Opendoor als digitaler Immobilienhändler stark zinssensitiv ist, reagierte die Aktie überdurchschnittlich stark auf diese Nachricht.

Extreme Volatilität signalisiert erhöhtes Risiko

Besonders bemerkenswert ist aber die außergewöhnlich hohe Volatilität: Mit seinen kräftigen Tagesschwankung gehört Opendoor derzeit zu den volatilsten Titeln am Markt. Laut StockInvest wird die Aktie aktuell als "Very High Risk" eingestuft, was auf das spekulative Momentum und die unsichere Geschäftsentwicklung zurückzuführen ist.

Gemischte Signale aus den Quartalszahlen

Die jüngsten Geschäftszahlen von Opendoor für das zweite Quartal 2025 zeigen ein differenziertes Bild. Einerseits konnte das Unternehmen den Umsatz auf 1,6 Milliarden US-Dollar steigern, was einem Wachstum von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sogar 36 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Zudem reduzierte sich der Nettoverlust deutlich auf 29 Millionen US-Dollar, nachdem er im Vorjahresquartal noch bei 92 Millionen US-Dollar gelegen hatte.

Wie StockTitan berichtet, trübt jedoch der Ausblick für das dritte Quartal das Bild: Das Management rechnet mit einem Umsatzrückgang auf 800 bis 875 Millionen US-Dollar und einem negativen bereinigten EBITDA zwischen 28 und 21 Millionen US-Dollar.

Delisting-Gefahr gebannt

Ein positiver Nebeneffekt der Kursrallye: Opendoor konnte durch die deutliche Kurserholung die Compliance-Anforderungen der NASDAQ erfüllen, die einen Mindestkurs von 1,00 USD über zwölf Handelstage vorschreiben. Die für den 27. August 2025 angesetzte außerordentliche Hauptversammlung, auf der über einen möglichen Reverse Stock Split abgestimmt werden sollte, wurde daraufhin abgesagt. Diese Kapitalmaßnahme ist nun nicht mehr erforderlich, was von Anlegern als positives Signal gewertet wurde.

