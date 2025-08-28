Investoren kehren zurück

Für die Anleger der Clara Technologies-Aktie geht die aufregende Achterbahnfahrt weiter - zuletzt mit einer drastischen Kursexplosion.

• Clara Technologies-Aktie legt deutlich zu

• Schöpfen Investoren Hoffnung?

• Quantencomputing-Fantasie in Frage gestellt

Wer­bung Wer­bung

Clara Technologies scheint es womöglich zu gelingen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zuvor hatte der Rückzug bei der Quantenstrategie für starke Verunsicherung gesorgt.

Enttäuschung folgt auf Euphorie

Ende Juni machte der kanadische Softwarehersteller mit kräftigen Kursgewinnen von sich reden. Die Clara Technologies-Aktie konnte dank dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" vom derzeitigen KI- und Quantencomputer-Hype profitieren - zwei Trendthemen des Jahres. Das Unternehmen habe einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, hieß es in einer Investorenpräsentation im Juni. Infolgedessen konnte der Kurs der Clara Technologies-Aktie in wenigen Monaten von einem Pennystock bis auf ein Hoch von 16,03 CAD klettern und brachte zeitweise über 2.000 Prozent Gewinn.

Doch die Ernüchterung folgte rasch. Schon Mitte Juli musste Clara Tech auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern nur auf klassischem Machine Learning basiert. Mit der zerplatzen Quantenfantasie rauschte die Aktie nach unten.

Wer­bung Wer­bung

Eine weitere Belastung war eine überraschende Kapitalmaßnahme im Juli. Clara Technologies warf etwa sechs Millionen neue Aktien samt Gratis-Optionsscheinen auf den Markt. Für Altaktionäre bedeutete dies eine erhebliche Verwässerung ihrer Anteile.

Aktie mit starken Bewegungen, obwohl Nachrichten Mangelware sind

Obwohl es zuletzt um Clara Technologies sehr ruhig geworden war, konnte sich der Titel nun wieder kräftig erholen. Am Mittwoch zog die Clara Technologies-Anteilsscheine in Toronto um 74,17 Prozent auf 2,09 US-Dollar kräftig an. Auf Sicht von fünf Tagen beläuft sich das Minus damit nur noch auf 5,00 Prozent. Ob die jüngste Erholung jedoch nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen.

Redaktion finanzen.net