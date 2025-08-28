DAX23.677 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,83 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investoren kehren zurück

Clara Technologies-Aktie springt hoch: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?

11.09.25 13:37 Uhr
Rückkehr der Quantencomputing-Hoffnung? - Clara Technologies-Aktie mit Kurssprung | finanzen.net

Für die Anleger der Clara Technologies-Aktie geht die aufregende Achterbahnfahrt weiter - zuletzt mit einer drastischen Kursexplosion.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
1,46 EUR 0,27 EUR 22,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Clara Technologies-Aktie legt deutlich zu
• Schöpfen Investoren Hoffnung?
• Quantencomputing-Fantasie in Frage gestellt

Wer­bung

Clara Technologies scheint es womöglich zu gelingen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zuvor hatte der Rückzug bei der Quantenstrategie für starke Verunsicherung gesorgt.

Enttäuschung folgt auf Euphorie

Ende Juni machte der kanadische Softwarehersteller mit kräftigen Kursgewinnen von sich reden. Die Clara Technologies-Aktie konnte dank dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" vom derzeitigen KI- und Quantencomputer-Hype profitieren - zwei Trendthemen des Jahres. Das Unternehmen habe einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, hieß es in einer Investorenpräsentation im Juni. Infolgedessen konnte der Kurs der Clara Technologies-Aktie in wenigen Monaten von einem Pennystock bis auf ein Hoch von 16,03 CAD klettern und brachte zeitweise über 2.000 Prozent Gewinn.

Doch die Ernüchterung folgte rasch. Schon Mitte Juli musste Clara Tech auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern nur auf klassischem Machine Learning basiert. Mit der zerplatzen Quantenfantasie rauschte die Aktie nach unten.

Wer­bung

Eine weitere Belastung war eine überraschende Kapitalmaßnahme im Juli. Clara Technologies warf etwa sechs Millionen neue Aktien samt Gratis-Optionsscheinen auf den Markt. Für Altaktionäre bedeutete dies eine erhebliche Verwässerung ihrer Anteile.

Aktie mit starken Bewegungen, obwohl Nachrichten Mangelware sind

Obwohl es zuletzt um Clara Technologies sehr ruhig geworden war, konnte sich der Titel nun wieder kräftig erholen. Am Mittwoch zog die Clara Technologies-Anteilsscheine in Toronto um 74,17 Prozent auf 2,09 US-Dollar kräftig an. Auf Sicht von fünf Tagen beläuft sich das Minus damit nur noch auf 5,00 Prozent. Ob die jüngste Erholung jedoch nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com, mantinov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung