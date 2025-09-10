DAX23.702 +0,3%ESt505.386 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
Entscheidung steht noch aus

Lufthansa-Aktie mit Zuwächsen: Erhöhung von Anteil an ITA 2026 steht angeblich im Raum

11.09.25 12:02 Uhr
Lufthansa-Aktie mit Gewinnen: Deutliche Aufstockung bei ITA ab 2026 geplant | finanzen.net

Die Deutsche Lufthansa führt einem Zeitungsbericht zufolge Gespräche mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium, um ihren Anteil an der Fluggesellschaft ITA Airways im kommenden Jahr zu erhöhen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,47 EUR -0,00 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Konzern, der seit Anfang des Jahres einen Anteil von 41 Prozent an der italienischen Airline hält, würde 325 Millionen Euro für weitere 49 Prozent der Anteile zahlen, zuzüglich einer erfolgsabhängigen Summe von 100 Millionen Euro, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf informierte Personen. Der Anteil würde demnach anschließend bei 90 Prozent liegen. Eine endgültige Entscheidung darüber werde im April oder Mai erwartet.

Die Deutsche Lufthansa und das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme gegenüber der italienischen Tageszeitung ab. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte jedoch kürzlich am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt gegenüber der Zeitung, dass sich ITA Airways besser als erwartet entwickele und er mit der bisherigen Investition zufrieden sei. Der Airline-Konzern kann seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken, die letzte Call-Option läuft bis 2032.

Im XETRA-Handel legen die Papiere der Lufthansa am Donnerstag zeitweise um 1,10 Prozent zu auf 7,51 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

