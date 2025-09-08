DAX23.729 -0,3%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.109 +0,9%Euro1,1729 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.646 +0,3%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Pipeline-Ausbau

Novartis-Aktie tiefer: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant

09.09.25 14:34 Uhr
Novartis greift zu: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant - Aktie schwächelt | finanzen.net

Novartis plant die milliardenschwere Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Tourmaline Bio, um seine Pipeline im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszubauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
102,16 CHF -0,16 CHF -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tourmaline Bio Inc Regsitered Shs
30,18 USD 3,44 USD 12,86%
Charts|News|Analysen

Novartis will das US-Biopharmaunternehmen Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen, um seine Pipeline für Herz-Kreislauf-Medikamente mit dem zielgerichteten Therapeutikum Pacibekitug zu stärken. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, bietet er den Aktionären von Tourmaline Bio 48 Dollar pro Aktie, was einer Bewertung des Unternehmens von rund 1,4 Milliarden Dollar auf vollständig verwässerter Basis entspricht. Das Board von Tourmaline hat dem Deal zugestimmt.

Tourmaline Bio entwickelt mit Pacibekitug einen Behandlungskandidaten für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Medikament befindet sich in fortgeschrittenen Phase-2-Studien und hat laut Novartis das Potenzial, das verbleibende Entzündungsrisiko wirksamer zu bekämpfen als die derzeitigen Therapien.

Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Die Papiere von Novartis sinken via SIX zeitweise um 0,18 Prozent auf 102,14 Franken.

DJG/DJN/sha/mgo

DOW JONES

