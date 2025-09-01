DAX23.582 -1,9%ESt505.302 -1,2%Top 10 Crypto15,38 +0,9%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.068 +1,0%Euro1,1617 -0,8%Öl68,51 +0,5%Gold3.482 +0,2%
Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins
Klarna: Börsengang in New York rückt näher
02.09.25 14:36 Uhr
Novartis hat einen potenziell milliardenschweren Deal für eine Parkinson-Behandlung geschlossen.

Der Schweizer Pharmakonzern erhält die Lizenzrechte für die präklinische Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wie Parkinson von Arrowhead Pharmaceuticals. Der Partner bekommt zunächst 200 Millionen US-Dollar. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine können bis zu 2 Milliarden Dollar sowie Lizenzzahlungen bis in den niedrigen zweistelligen Bereich hinzukommen.

Arrowhead wird nach eigenen Angaben die für die Beantragung einer klinischen Studie notwendige präklinische Forschung abschließen, bevor Novartis die Kontrolle über die Entwicklung und die Kommerzialisierung der Behandlung übernimmt.

Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden.

Im SIX-Handel verliert die Novartis-Aktie zeitweise 0,3 Prozent auf 101,24 Franken. Für die Arrowhead-Aktie geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil 5,08 Prozent auf 23,15 US-Dollar.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com

