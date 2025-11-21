DAX23.116 -0,7%Est505.518 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

21.11.25 09:22 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 100,80 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,20 CHF 0,78 CHF 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 100,80 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,82 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 307.868 Novartis-Aktien.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 24,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 28.10.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,63 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
09:41Novartis UnderweightBarclays Capital
08:16Novartis OutperformBernstein Research
20.11.2025Novartis NeutralUBS AG
18.11.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16Novartis OutperformBernstein Research
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
29.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Novartis NeutralUBS AG
18.11.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
29.10.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

