Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
So bewegt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis

20.11.25 16:09 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 100,90 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
99,95 CHF -2,27 CHF -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 100,90 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 100,60 CHF. Bei 103,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.245.170 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gewinne von 5,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,18 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,75 CHF angegeben.

Am 28.10.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
12:26Novartis NeutralUBS AG
18.11.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
