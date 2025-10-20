Novartis Aktie
Marktkap. 214,66 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Die jüngsten Studienergebnisse zu Pluvicto, die zeigen, dass die Therapie das Fortschreiten von Prostatakrebs deutlich verzögern kann, sind nach Einschätzung von Emmanuel Papadakis solide bis ein wenig enttäuschend, was die Wirksamkeit angeht. Insgesamt wertet er das Update im Rahmen des Esmo-Krebskongresses in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung als relativ neutral für den Pharmakonzern./gl/ag
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
104,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
14,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
104,52 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
