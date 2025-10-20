DAX 24.223 -0,2%ESt50 5.674 -0,1%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 14,81 -5,2%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.684 -2,4%Euro 1,1617 -0,3%Öl 61,16 +0,4%Gold 4.264 -2,1%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Die jüngsten Studienergebnisse zu Pluvicto, die zeigen, dass die Therapie das Fortschreiten von Prostatakrebs deutlich verzögern kann, sind nach Einschätzung von Emmanuel Papadakis solide bis ein wenig enttäuschend, was die Wirksamkeit angeht. Insgesamt wertet er das Update im Rahmen des Esmo-Krebskongresses in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung als relativ neutral für den Pharmakonzern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
104,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
104,52 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:36 Novartis Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Novartis Neutral UBS AG
10.10.25 Novartis Neutral UBS AG
06.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Rentable Novartis-Investition? SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Novartis
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis wird am Mittag ausgebremst
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI startet mit Verlusten
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI zeigt sich fester
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
Dow Jones Press Release: PSMAddition data show Novartis -2-
Dow Jones Press Release: PSMAddition data show Novartis Pluvicto(TM) delays progression to end-stage prostate cancer
Benzinga Novartis Cancer Drug Shows Sustained Benefit In Five-Year Breast Cancer Trial
Dow Jones Press Release: Novartis Kisqali(R) 5-year NATALEE -2-
Dow Jones Press Release: Novartis Kisqali(R) 5-year NATALEE data demonstrate 28% reduction in risk of recurrence in the broadest early breast cancer patient population
Dow Jones Press Release: Novartis Scemblix(R) receives -2-
Dow Jones Press Release: Novartis Scemblix(R) receives positive CHMP opinion for the treatment of adults with newly diagnosed CML
Benzinga Novartis Strengthens Kidney Disease Pipeline With Promising Data
