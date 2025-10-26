Novartis Aktie
Marktkap. 213,24 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Mit der Übernahme von Avidity Biosciences stärkten sich die Schweizer im Bereich Neurologie, schrieb Florent Cespedes am Montag. Novartis stockte die mittelfristigen Wachstumsziele entsprechend auf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Outperform
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
108,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
102,82 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
102,64 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,22%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:36
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:36
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:36
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG