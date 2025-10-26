DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,42 -0,4%Gold 4.043 -0,9%
Novartis Aktie

111,30 EUR -0,80 EUR -0,71 %
STU
102,64 CHF -1,44 CHF -1,38 %
SWX
Marktkap. 213,24 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Bernstein Research

Novartis Outperform

10:36 Uhr
Novartis Outperform
Novartis AG
111,30 EUR -0,80 EUR -0,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Mit der Übernahme von Avidity Biosciences stärkten sich die Schweizer im Bereich Neurologie, schrieb Florent Cespedes am Montag. Novartis stockte die mittelfristigen Wachstumsziele entsprechend auf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Outperform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
108,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
102,82 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
102,64 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,22%
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

