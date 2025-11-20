Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 102,10 CHF abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 102,10 CHF ab. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 101,84 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 486.969 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 20,57 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,18 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,75 CHF.

Am 28.10.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,13 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,93 USD je Aktie belaufen.

