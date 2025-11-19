DAX23.208 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,32 -2,3%Gold4.072 +0,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende! Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag im Plus

19.11.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 102,82 CHF.

Aktien
Novartis AG
102,22 CHF 0,22 CHF 0,22%
Charts|News|Analysen
Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 102,82 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 103,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 770.212 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,18 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,75 CHF an.

Novartis veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,13 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Novartis NeutralUBS AG
31.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Novartis KaufenDZ BANK
