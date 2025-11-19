Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 102,82 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 102,82 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 103,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 770.212 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,18 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,75 CHF an.

Novartis veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,13 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk