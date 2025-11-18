Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Novartis
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 102,58 CHF ab.
Um 11:49 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 102,58 CHF ab. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 102,14 CHF. Bei 104,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 788.021 Novartis-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,18 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,75 CHF je Novartis-Aktie aus.
Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,63 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,13 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,93 USD je Novartis-Aktie.
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
