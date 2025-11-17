DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stärker

17.11.25 09:22 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stärker

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 104,62 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 104,74 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,62 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 58.995 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,18 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,38 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,37 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,13 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,11 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

