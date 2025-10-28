DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 +0,0%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.474 +0,6%Euro 1,1634 -0,2%Öl 64,57 +0,2%Gold 3.992 +1,3%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Novartis Aktie

108,00 EUR +1,00 EUR +0,93 %
STU
98,90 CHF -3,23 CHF -3,16 %
BRX
Marktkap. 211,81 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

08:01 Uhr
Novartis AG
108,00 EUR 1,00 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. An der Anlagestory habe sich durch den Bericht zum dritten Quartal nichts geändert, schrieb Michael Leuchten am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf dem Pharmatag im November./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
98,87 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
98,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
11,22%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

08:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Novartis Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

