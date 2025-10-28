Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. An der Anlagestory habe sich durch den Bericht zum dritten Quartal nichts geändert, schrieb Michael Leuchten am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf dem Pharmatag im November./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

