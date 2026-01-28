DAX24.516 +0,9%Est505.938 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.463 -0,9%Bitcoin69.583 -1,5%Euro1,1884 -0,7%Öl70,85 ±-0,0%Gold4.938 -8,2%
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
Aktien Schweiz etwas fester - Swatch mit Kurssprung

30.01.26 17:38 Uhr
DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt aus dem letzten Handelstag der Woche verabschiedet. Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran ließen die Anleger vorsichtig agieren, wie es hieß. Im Fokus des Marktes stand daneben vor allem die Ernennung eines Nachfolgers für US-Notenbankpräsident Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh nominiert, der an den Wettmärkten als aussichtsreichster Kandidat gehandelt wurde. Trump hatte Warsh bereits in seiner ersten Amtszeit für den Vorsitz in Betracht gezogen, sich letztlich aber für Powell entschieden. Die US-Erzeugerpreise stiegen derweil im Dezember stärker als erwartet, was Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer verpasste. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex zog im Januar überraschend deutlich an.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.188 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,85 (Vortag: 24,2) Millionen Aktien.

Aus dem SMI veröffentlichte am Freitag kein Unternehmen Zahlen. In der zweiten Reihe machte die Swatch-Aktie einen Sprung um 13,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat nach mehreren Monaten des Umsatzrückgangs in der zweiten Jahreshälfte nun wieder ein Wachstum verzeichnet, das sich vor allem im vierten Quartal 2025 beschleunigt habe. Die positive Entwicklung habe sich im Januar fortgesetzt. Im Sog von Swatch gewannen Richemont 1,2 Prozent.

Givaudan erholten sich etwas von dem Ausverkauf, den die Aktie des Duft- und Aromenkonzerns am Vortag in Reaktion auf den Zahlenausweis verbucht hatte. Die Titel legten nun um 2,1 Prozent zu.

Die SMI-Schwergewichte Novartis und Roche verbesserten sich um 0,3 und 1,1 Prozent. Roche profitierten damit weiter von den überzeugenden Zahlen, die der Pharmakonzern am Vortag veröffentlicht hatte. Nestle sanken derweil um 0,1 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

