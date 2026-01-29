DAX24.470 +0,7%Est505.933 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.281 -2,0%Euro1,1938 -0,3%Öl70,30 -0,8%Gold5.125 -4,7%
Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Mittag steigen

30.01.26 12:25 Uhr
Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 8.102,91 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 8.070,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8.071,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8.070,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.113,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,340 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.168,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.157,29 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 7.941,64 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,13 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.396,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.996,59 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 49.918 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 269,441 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
28.01.2026Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
