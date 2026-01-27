DAX24.463 +0,6%Est505.930 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.281 -2,0%Euro1,1937 -0,3%Öl70,31 -0,8%Gold5.125 -4,8%
Index-Performance im Fokus

Handel in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen

30.01.26 12:25 Uhr
Handel in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen

Mit dem SMI geht es derzeit aufwärts.

Indizes
SMI
13.194,2 PKT 46,3 PKT 0,35%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 13.188,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,535 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 13.158,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13.147,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.153,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.189,36 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,494 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13.267,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12.309,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der SMI einen Stand von 12.604,54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,441 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.941,92 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2,49 Prozent auf 2.999,00 CHF), Richemont (+ 1,76 Prozent auf 150,40 CHF), Sonova (+ 0,62 Prozent auf 211,80 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 849,40 CHF) und Alcon (+ 0,45 Prozent auf 62,14 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-0,90 Prozent auf 529,20 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF), Swisscom (-0,32 Prozent auf 630,00 CHF), Partners Group (-0,29 Prozent auf 1.049,50 CHF) und Holcim (+ 0,00 Prozent auf 79,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 617.830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

