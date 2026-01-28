DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
Roche Aktie

369,25 EUR +4,25 EUR +1,16 %
FSE
345,40 CHF +7,10 CHF +2,10 %
SWX
Marktkap. 303,64 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
369,25 EUR 4,25 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass das Zahlenwerk des Pharmakonzerns sowie auch der Ausblick auf 2026 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Seiner Meinung nach dürften die durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr nun um rund ein Prozent sinken./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
341,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
345,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,33%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:06 Roche Outperform Bernstein Research
13:56 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:46 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Eigene Ziele erfüllt Roche-Aktie im Plus: Pharmakonzern bleibt 2025 auf Wachstumskurs Roche-Aktie im Plus: Pharmakonzern bleibt 2025 auf Wachstumskurs
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittag höher
dpa-afx ROUNDUP: Roche bleibt auf Kurs - Zahlen und Ausblick aber unter Erwartungen
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SMI beginnt den Handel wenig bewegt
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Abschlägen
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
