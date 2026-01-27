ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Quartal einen erwartungsgemäß soliden Umsatz erzielt, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Gleiches gelte für die Gewinne im zweiten Halbjahr 2025. Der für 2026 avisierte Anstieg des Kernergebnisses je Aktie (Core EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich liege moderat über der durchschnittlichen Markterwartung. Das geplante Umsatzwachstum im mittleren einstelligen liege im Bereich der Schätzungen./rob/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent