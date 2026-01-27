DAX24.526 +0,9%Est505.949 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,35 -0,7%Gold5.132 -4,6%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

30.01.26 11:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
348,40 CHF 1,40 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Quartal einen erwartungsgemäß soliden Umsatz erzielt, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Gleiches gelte für die Gewinne im zweiten Halbjahr 2025. Der für 2026 avisierte Anstieg des Kernergebnisses je Aktie (Core EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich liege moderat über der durchschnittlichen Markterwartung. Das geplante Umsatzwachstum im mittleren einstelligen liege im Bereich der Schätzungen./rob/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12:31Roche BuyUBS AG
10:51Roche OverweightBarclays Capital
29.01.2026Roche OutperformBernstein Research
29.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:31Roche BuyUBS AG
10:51Roche OverweightBarclays Capital
29.01.2026Roche OutperformBernstein Research
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
16.01.2026Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

