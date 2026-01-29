Roche Aktie
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 365 auf 349 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten blieben stark, schrieb James Quigley am Freitag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. Dies spiegle sich allerdings bereits im aktuellen Bewertungsniveau wider./ag/men
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
349,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
349,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
349,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
346,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
