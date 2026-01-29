Goldman Sachs Group Inc.

Roche Neutral

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 365 auf 349 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten blieben stark, schrieb James Quigley am Freitag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. Dies spiegle sich allerdings bereits im aktuellen Bewertungsniveau wider./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

