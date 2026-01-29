DAX 24.521 +0,9%ESt50 5.950 +1,0%MSCI World 4.551 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.302 -1,9%Euro 1,1922 -0,4%Öl 70,45 -0,6%Gold 5.084 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 adidas A1EWWW Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
ATOSS Software: Das könnte die Wende sein ATOSS Software: Das könnte die Wende sein
Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
381,50 EUR +3,25 EUR +0,86 %
FSE
349,80 CHF +2,80 CHF +0,81 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 294,1 Mrd. EUR

KGV 19,25
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Goldman Sachs Group Inc.

Roche Neutral

13:51 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
381,50 EUR 3,25 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 365 auf 349 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten blieben stark, schrieb James Quigley am Freitag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. Dies spiegle sich allerdings bereits im aktuellen Bewertungsniveau wider./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
349,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
349,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
349,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
346,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:31 Roche Buy UBS AG
10:51 Roche Overweight Barclays Capital
29.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
29.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Profitables Roche-Investment? SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx WDH/ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI startet mit Gewinnen
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net Roche Aktie News: Roche gewinnt am Vormittag an Fahrt
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert letztendlich
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen