Optimismus in Zürich: SLI freundlich

SIX-Handel im Fokus

Der SLI performt am Freitagmittag positiv.

Am Freitag steigt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,33 Prozent auf 2.122,42 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 2.116,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2.115,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.116,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.124,36 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,281 Prozent zurück. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Stand von 2.143,31 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 2.020,98 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 2.085,07 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,33 Prozent zurück. Bei 2.185,70 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 2.099,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 2,49 Prozent auf 2.999,00 CHF), Richemont (+ 1,76 Prozent auf 150,40 CHF), Straumann (+ 1,40 Prozent auf 92,90 CHF), SGS SA (+ 0,86 Prozent auf 93,40 CHF) und Adecco SA (+ 0,84 Prozent auf 21,68 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-0,90 Prozent auf 529,20 CHF), ams-OSRAM (-0,37 Prozent auf 8,00 CHF), Sika (-0,37 Prozent auf 148,05 CHF), Swisscom (-0,32 Prozent auf 630,00 CHF) und Partners Group (-0,29 Prozent auf 1.049,50 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 617.830 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net