Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novartis Aktie

107,45 EUR -3,50 EUR -3,15 %
STU
99,34 CHF -3,82 CHF -3,70 %
SWX
Marktkap. 211,4 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
WKN 904278

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
Symbol NVSEF

Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während die Gewinne im Kerngeschäft ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
99,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
99,34 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

