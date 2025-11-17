DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Mittag

17.11.25 12:04 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 105,12 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 105,12 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,30 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,62 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 331.462 Stück.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF. Gewinne von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,85 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,18 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 100,38 CHF.

Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,13 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,93 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

