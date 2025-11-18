DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.518 -0,8%Bitcoin80.208 +1,0%Euro1,1582 -0,1%Öl64,96 +1,5%Gold4.072 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalsbilanz in Sicht

Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

18.11.25 21:01 Uhr
NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie steuert auf Zahlenvorlage zu: Das erwarten Experten von der Bilanz für Q3 FY2026 | finanzen.net

Mit der Zahlenvorlage des KI-Chipriesen NVIDIA steht am Mittwoch einer der wichtigsten Termine der aktuellen Bilanzsaison an. Das prognostizieren Experten für die NVIDIA-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
157,40 EUR -3,60 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NVIDIA lässt sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NVIDIA die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Wer­bung

Die Prognosen von 46 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 46 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 56,34 Prozent auf 54,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA noch 35,08 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 57 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,56 USD im Vergleich zu 2,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 59 Analysten durchschnittlich bei 208,24 Milliarden USD, gegenüber 130,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, gguy / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen