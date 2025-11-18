Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mit der Zahlenvorlage des KI-Chipriesen NVIDIA steht am Mittwoch einer der wichtigsten Termine der aktuellen Bilanzsaison an. Das prognostizieren Experten für die NVIDIA-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
NVIDIA lässt sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NVIDIA die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 46 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 46 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 56,34 Prozent auf 54,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA noch 35,08 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 57 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,56 USD im Vergleich zu 2,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 59 Analysten durchschnittlich bei 208,24 Milliarden USD, gegenüber 130,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
