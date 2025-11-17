Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 105,80 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 105,80 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 105,90 CHF. Mit einem Wert von 104,62 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 700.388 Stück.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,01 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,18 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 100,38 CHF.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,13 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,11 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

