Aktienentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

18.11.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 101,56 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
102,00 CHF -3,78 CHF -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 101,56 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 101,16 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 104,44 CHF. Bisher wurden heute 1.399.759 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,88 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,18 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,75 CHF.

Novartis gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Am 03.02.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

