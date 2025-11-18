Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag leichter
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 104,60 CHF abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 104,60 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 104,24 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,44 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 123.138 Novartis-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,88 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Mit einem Kursverlust von 22,47 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,75 CHF.
Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 CHF je Aktie generiert. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen