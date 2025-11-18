Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag leichter

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 104,60 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 104,60 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 104,24 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,44 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 123.138 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,88 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Mit einem Kursverlust von 22,47 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,75 CHF.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 CHF je Aktie generiert. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk