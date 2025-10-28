DAX24.275 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.927 -1,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken

28.10.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
99,75 CHF -3,41 CHF -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

