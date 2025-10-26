Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere der Schweizer seien fair bewertet, der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Diskussion über die Patentklippe dürfte weitgehend abgehakt sein./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com