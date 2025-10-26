Novartis Aktie
Marktkap. 213,24 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere der Schweizer seien fair bewertet, der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Diskussion über die Patentklippe dürfte weitgehend abgehakt sein./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
103,08 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
102,64 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:36
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
