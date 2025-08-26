Novartis Aktie
Marktkap. 205,31 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,98 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
101,98 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,67%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:06
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.25
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.