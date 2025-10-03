Novartis Aktie
Marktkap. 214,05 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die US-Zulassung für das Medikament Rhapsido mit dem Wirkstoff Remibrutinib werte er als kleines Plus für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
105,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
105,56 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
