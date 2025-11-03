DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.758 +0,4%Bitcoin78.871 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
+30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus +30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus
Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Aktien Schweiz schließen kaum verändert - Amrize gesucht

12.01.26 17:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
64,42 CHF 0,72 CHF 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
46,02 CHF 1,17 CHF 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
637,40 CHF -1,80 CHF -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
79,34 CHF -0,54 CHF -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
565,80 CHF 12,20 CHF 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
74,99 CHF -0,42 CHF -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
113,84 CHF -0,20 CHF -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
342,50 CHF 1,70 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der neuen Woche beendet. Eine neuerliche Attacke des US-Präsidenten gegen den Chef der US-Notenbank dämpfte die Stimmung auch an den internationalen Börsen etwas. Die Federal Reserve hat nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Dabei gehe es um den 2,5 Milliarden Dollar teuren Umbau der Fed-Zentrale in Washington. Powell bezeichnet die Maßnahme allerdings als Vorwand. Tatsächlich gehe es darum, den Druck auf ihn zu erhöhen, die Leitzinsen zu senken. Trump drängt den Fed-Chef schon seit einiger Zeit, die Zinsen zu senken.

Wer­bung

Der SMI schloss kaum verändert bei 13.427 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17 (Vortag: 18,92) Millionen Aktien.

Stärkster Wert im SMI waren Amrize, die um 2,6 Prozent zulegten. Die Analysten der Bank of America hatten das Kursziel für die Aktie auf 46 von 44 Franken erhöht und die Einstufung "Neutral" bekräftigt. Damit kamen die Titel aber besser weg als Holcim, die von den Analysten in einer Studie zum Sektor Baumaterialien bei einem leicht erhöhten Kursziel auf "Neutral" von "Buy" abgestuft wurden und daraufhin um 0,7 Prozent nachgaben. Daneben hoben die Analysten das Kursziel für die Geberit-Aktie (-0,3%) auf 640 von 620 Franken an, bestätigten aber die "Neutral"-Einstufung.

Gesucht waren defensive Titel wie etwa die Pharmawerte. Hier gewann das Schwergewicht Roche 0,5 Prozent. Für Alcon und Lonza ging es um 1,1 und 2,2 Prozent nach oben. Novartis gaben derweil um 0,2 Prozent nach.

Wer­bung

Nestle verbilligten sich um 0,6 Prozent. Das Interesse an den Aktien der Hersteller von Massenkonsumgütern schwinde allgemein, stellten die Analysten von HSBC dazu fest. Die Begeisterung der Anleger nach den Drittquartalszahlen lasse nach. Allerdings könnten die Zahlen für 2025 Ende Februar beweisen, dass Nestle den Investoren eine solide Grundlage zu bieten habe.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 11:43 ET (16:43 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amrize

DatumMeistgelesen
Wer­bung